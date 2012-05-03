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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 06:33 BJT

全球外汇市场5月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月4日(五)

日本公共假期

0030 - 澳洲央行货币政策声明

0700 - 英国4月Halifax房价指数

0715 - 瑞士3月零售销售

0743 - 意大利4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国4月Markit服务业PMI

0753 - 德国4月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区4月Markit服务业与综合PMI

0900 - 欧元区3月零售销售

1230 - 美国4月非农就业岗位

1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly就4月非农就业数据与经济复苏举行记者会

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1525 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)讲话

1530 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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