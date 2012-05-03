全球外汇市场5月4日主要消息

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月4日(五)
日本公共假期
0030 - 澳洲央行货币政策声明
0700 - 英国4月Halifax房价指数
0715 - 瑞士3月零售销售
0743 - 意大利4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国4月Markit服务业PMI
0753 - 德国4月Markit服务业PMI
0758 - 欧元区4月Markit服务业与综合PMI
0900 - 欧元区3月零售销售
1230 - 美国4月非农就业岗位
1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly就4月非农就业数据与经济复苏举行记者会
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1525 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)讲话
1530 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。