〔货币市场〕最近一周美国商业票据市场规模增长,预计ECB将降息

路透纽约/伦敦5月3日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)数据周四显示,美国商业票据市场规模在最新一周扩大,表明为存货和薪金提供融资的意愿、以及为企业短期债务融资的胃纳升温.

截至5月2日当周,经季节调整后的商业票据市场规模增加141亿美元,至9,399亿美元.前一周经季节调整后的流通商业票据规模为9,259亿美元.同期未经季节调整的市场规模成长39亿美元,至1.0213兆(万亿)美元.前周规模为1.0174万亿美元.

同时,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=定盘价周四报0.46585%,日内未见变动.三个月期美元Libor基本保持不变的情况已持续超过两周.

三个月期欧元LiborEUR3MFSR=从周三的0.62929%下滑至0.62286%.自去年6月触及1.56%的近期高位以后,三个月期欧元Libor多数时间内呈稳步下降.

欧洲方面,货币市场仍预计欧洲央行(ECB)今年将下调利率.此前ECB在周四未给出选择进一步放宽货币政策抑或是消除更多刺激措施可能性的信号.

欧洲央行总裁德拉吉在西班牙召开新闻发布会表示,尽管欧元区经济今年有可能改善,但仍有走弱的风险.他说,需要更多时间来观察三年期再融资操作对实体经济的影响;考虑退出策略仍为时过早.

欧元伦敦银行间拆放款利率(Euribor)期货在德拉吉发布言论后回吐涨幅,交易商对之前持有的头寸了结获利.但截至尾盘,Euribor期货脱离低位,因部分交易人士逢低买入.

本周数据显示欧元区制造业境况惨淡,失业率高达两位数更是令人们担心欧洲撙节措施,使得本已疲弱的经济雪上加霜.

ING分析师Alessandro Giansanti表示,6月合约显示当月降息25个基点的可能性接近50%,与新闻发布会前相比变动不大.

一位交易商称,欧洲经济情况恶化令货币市场人士下注欧洲央行将有进一步宽松举措,可能性包括调降指标利率、降低存款工具利率或延长较长期再融资操作的期限.

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)远期合约ICAPSHORT1显示,在11月之前,该隔夜利率料从当前的0.34%降至0.29-0.24%水平.交易商称,这表明在那之前降息25个基点的可能性为30%.(完)