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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 06:45 BJT

〔巴西经济〕储蓄账户相关新规令央行有继续降息空间--财长曼特加

路透圣保罗5月3日电---巴西财长曼特加周四表示,政府出台的有关储蓄账户的新规定,令央行得以继续降息,并反映出该国出现的结构性变化.

曼特加指出,巴西将修改部分国内储蓄账户在指标利率处于或低于8.5%时的回报率.当指标利率高于8.5%时,储蓄账户的相关规定维持不变.

他还称,央行不会允许货币升值.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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