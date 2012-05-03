〔巴西经济〕储蓄账户相关新规令央行有继续降息空间--财长曼特加

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透圣保罗5月3日电---巴西财长曼特加周四表示,政府出台的有关储蓄账户的新规定,令央行得以继续降息,并反映出该国出现的结构性变化.
曼特加指出,巴西将修改部分国内储蓄账户在指标利率处于或低于8.5%时的回报率.当指标利率高于8.5%时,储蓄账户的相关规定维持不变.
他还称,央行不会允许货币升值.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)