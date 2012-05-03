《美国新股焦点》Facebook计划通过矽谷历来最大规模IPO筹资106亿美元

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
* 本次IPO对Facebook的估值介于770-960亿美元
* Facebook定价指导区间为每股28-35美元
路透旧金山5月3日电---Facebook计划通过首次公开发行(IPO)筹集约106亿美元,本次招股的规模也将成为矽谷之最,让此前谷歌(GOOG.O)等科技公司的IPO相形见绌,并使这家全球最大社交网络的市值直追亚马逊(AMZN.O).
这家有八年历史的社交网络起初只是扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛宿舍里搞的课题,而到了本周四,其定价指导区间为每股28-35美元,对公司的估值达到770-960亿美元.
根据周四公布的招股说明书,若按照区间上限定价,则这家社交网络业的奇迹公司将最高筹资达120亿美元.但如果行使超额配售选择权(即启动"绿鞋机制"),该公司最多将募得136亿美元.
定价指导区间可以根据华尔街的反应情况加以调整.预计这场受到高度期待的IPO将吸引投资者趋之若鹜,但也有些人对这家社交网络的长期增长表示担心.
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。