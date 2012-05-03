《美国新股焦点》Facebook计划通过矽谷历来最大规模IPO筹资106亿美元

* 本次IPO对Facebook的估值介于770-960亿美元

* Facebook定价指导区间为每股28-35美元

路透旧金山5月3日电---Facebook计划通过首次公开发行(IPO)筹集约106亿美元,本次招股的规模也将成为矽谷之最,让此前谷歌(GOOG.O)等科技公司的IPO相形见绌,并使这家全球最大社交网络的市值直追亚马逊(AMZN.O).

这家有八年历史的社交网络起初只是扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛宿舍里搞的课题,而到了本周四,其定价指导区间为每股28-35美元,对公司的估值达到770-960亿美元.

根据周四公布的招股说明书,若按照区间上限定价,则这家社交网络业的奇迹公司将最高筹资达120亿美元.但如果行使超额配售选择权(即启动"绿鞋机制"),该公司最多将募得136亿美元.