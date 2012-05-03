《欧洲经济焦点》ECB总裁敦促欧洲政府促进经济,不要指望该央行

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
* 德拉吉敦促各国政府制订经济成长策略和财政纪律
* 欧洲央行指标利率维持在1%不变
路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四敦促欧元区政府,在加强财政纪律的同时,赶紧就经济成长策略达成共识.但在会场外街头聚集数以千计西班牙示威者之际,德拉吉并未给出任何该央行将采取更多措施来缓解人们心头经济忧虑的暗示.
德拉吉称,欧洲央行货币政策是"宽松的",旨在支持欧元区经济.此前该央行决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变.此次欧洲央行政策会议在受欧债危机打击最重的国家之一--西班牙召开.
德拉吉表示,央行决策者没有讨论调整利率,欧元区经济今年可能改善,但前景存在不确定性,并有下滑风险.
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)