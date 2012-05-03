版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 07:05 BJT

《欧洲经济焦点》ECB总裁敦促欧洲政府促进经济,不要指望该央行

* 德拉吉敦促各国政府制订经济成长策略和财政纪律

* 欧洲央行指标利率维持在1%不变

路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四敦促欧元区政府,在加强财政纪律的同时,赶紧就经济成长策略达成共识.但在会场外街头聚集数以千计西班牙示威者之际,德拉吉并未给出任何该央行将采取更多措施来缓解人们心头经济忧虑的暗示.

德拉吉称,欧洲央行货币政策是"宽松的",旨在支持欧元区经济.此前该央行决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变.此次欧洲央行政策会议在受欧债危机打击最重的国家之一--西班牙召开.

德拉吉表示,央行决策者没有讨论调整利率,欧元区经济今年可能改善,但前景存在不确定性,并有下滑风险.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐