〔亚洲汇市〕欧元亚洲盘初反弹,市场静候澳洲央行政策声明

2224GMT---欧元周五在亚洲市场盘初远离两周低点,此前欧洲央行未透露出近期推出更多刺激举措的迹象.欧元兑美元EUR=从1.3095攀升至1.3153美元,但本周仍恐收低.

欧洲央行维持利率在纪录低位1.0%不变,但表示欧元区经济今年可能会改善.

欧元兑日圆下跌,后者受避险买需提振而全线上涨.欧元兑日圆EURJPY=R报105.48日圆,脱离周四高点106.14.

美元指数.DXY跌至79.206,脱离两周高点79.442.新西兰元在新西兰公布第一季失业率意外上升后大幅下跌,因这刺激了市场对该国央行下个月降息的预期.新西兰元兑美元NZD=D4报0.8008美元,周四下挫逾1%.

澳元亦承压,兑美元AUD=D4跌至1.0267美元,市场静候0130GMT公布的澳洲央行季度声明.将在0230GMT公布的汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)也是市场关注的焦点.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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