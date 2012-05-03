《中国报摘》--中国证券报5月4日

* 头版头条:

--中国证券业协会会长陈共炎表示,进一步推进证券公司改革开放与创新发展的时机已经成熟,行业进入创新发展为主导阶段的基本条件已经具备.针对行业创新呼声,应加快新业务、新产品创新进程,进一步改革风控指标体系,支持发展跨境业务,强化市场主体地位.

* 其他:

--据权威人士透露,原油期货标准合约草案已经拟定.由于将直接引入境外投资者、保税交割以及可能采用美元计价等创新,原油期货有望成为国内首个真正意义上的全球化投资品种,有利于中国争取原油定价的国际话语权.

--国家能源局副局长吴吟在第四轮中美战略与经济对话上指出,当前,国际油价高涨给国际能源安全带来负面影响,中美两国作为世界上最大的能源生产国和消费国,需要求同存异,共同保障两国乃至世界的能源安全.

--据悉,随着四家央企日前再度获批赴港发行人民币债券,境内企业在港发行"点心债"的规模已升至250亿元人民币.据了解,国家发改委正在酝酿出台相关管理办法,进一步规范境内企业在港发行人民币债券.

--保监会公布今年前三个月保险业经营数据显示,保险业全行业资产总额、银行存款以及投资指标保持快速增长态势.截至3月底,保险业各类投资余额达38,184亿元,同比增长12.6%.

--财政部、科技部、国家能源局公布2012年金太阳示范项目目录.三部委确定2012年金太阳示范工程总规模为1,709MW,这意味着今年"金太阳"的规模是去年的2.85倍.但相比今年2月启动时确定的7元/瓦补贴价格,此次每瓦5.5元的补贴价减少了21.42%.

--国家发改委、财政部、工信部决定组织实施2012年智能制造装备发展专项.专项支持的主要内容集中在智能制造系统集成、核心智能测控装置两个方向.项目申报单位采购合同总额原则上不低于3,000万元,发展专项采取制造企业+用户的立体式扶持模式,原则上50%补贴用户,50%补贴制造商.

--财政部、国家税务总局近日发布通知,明确鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策,部分软件和集成电路企业享受免征所得税政策.

--据清科研究中心统计,4月中国并购市场共完成69起并购交易,其中披露金额的有62起,交易总金额为51.34亿美元.与3月相比,4月并购案例数量环比下降9.2%,交易总额也有所下降,中国并购市场热度略降.

--万科(000002.SZ)200002.SZ4月份销售及近期新增项目情况显示,当月销售金额下降,但销售面积出现增长,这表明公司产品价格较去年同期下降.此外,万科在4月一举拿下五块土地.

--中国北车601299.SS公告,公司于近日签订若干项重大合同,合计金额为42.43亿元,占公司2011年度营业收入的4.75%.

--停牌多日的科学城(000975.SZ)公告,拟以现金及发行股份的方式购买玉龙矿业69.4685%股份,评估值为22.93亿元.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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