今年美国对菲律宾军援将扩大两倍

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月3日电---菲律宾外长德尔罗萨里奥周四称，今年美国对菲律宾的军援将扩大近两倍。最近，菲律宾与中国在有争议岛屿问题上的紧张局势升温，美国亦在加强与菲律宾的合作关系。
但是，菲律宾方面仍表示，尽管该国对美军重返亚洲意义重大，其所占的美国对外军援份额却急剧下降，令其感到忧虑。
德尔罗萨里奥指出，2006年，美国对菲律宾的军援占当年美国对东亚国家军援的70%多，而今年该比例已经降至35%。
根据菲律宾外交部的声明，德尔罗萨里奥在华盛顿的美国传统基金会表示，“我们希望军援比例并不意味着美国对菲律宾的态度，即使是非条约盟国看似也在获得了更大比例的美国军援，何况菲律宾是美国的地区合作伙伴。”
德尔罗萨里奥正在华盛顿参加菲美外长和国防部长的“2+2”对话，两国试图加深关系，帮助菲律宾建立“最低的可信防御状态”。
菲律宾将更大程度地向美国开放机场，也可能增加美军基地，以增强与美国的军事联系，应对与中国海上争议引发的紧张局势。
美国在会上同意与菲律宾分享南中国海的“实时”数据，暗示将给予菲律宾更多海军活动的情报数据。美国国务院还承诺研究“有创造性的融资渠道”帮助菲律宾军队。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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