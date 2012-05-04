〔中国期市〕原油期货合约草案拟定,将引入境外投资者参与交易-报载

路透上海5月4日电---中国证券报周五引述权威人士称,原油期货标准合约草案已经拟定,该方案由上海期货交易所牵头草拟,将直接引入境外投资者参与交易,并可能采用美元计价.

报导指出,方案设计主要体现了三个原则:国际平台、净价交易、保税交割.交易品种为中质含硫原油,交易单位为100桶/手.计价货币将在美元、人民币两个币种间进行选择,目前尚未确定.对于不同货币计价以及结算方式,上期所已与相关部门沟通,准备好了相关应对方案.

草案显示,原油期货每日涨跌停幅度不超过上一个交易日结算价的±5%,最低保证金为合约价值的7%,交割方式将采取实物交割,交割品级为中质含硫原油.目前世界上共有八个原油品种符合国内原油期货的交割标准,包括伊拉克、阿联酋等国的七个国际油种及国内胜利油田的油种.

业内人士还表示,由于将直接引入境外投资者、保税交割以及可能采用美元计价等创新,原油期货有望成为国内首个真正意义上的全球化投资品种,有利于中国争取原油定价的国际话语权。

上述权威人士表示,三个原则中,"国际平台"主要体现在引进全球投资者参与,目前,监管部门正对境外投资者的参与方式进行研究.业内人士指出,境外投资者可以通过境内期货公司的代理或是成为上期所的自营会员等方式参与.

"净价交易"体现在报价为不含关税、增值税等税费的净价,"保税交割"原则主要是指在保税油库交割的价格同样为不含关税、增值税等税费的净价.这与国际原油贸易的惯例完全一致,有利于形成国际社会普遍认可的原油基准价格.

目前WTI原油期货和布伦特(Brent)原油期货已经成为北美和欧洲的原油定价基准,而亚洲地区缺乏一个独立的、权威的原油定价基准.未来中国原油期货的成功运作,有望成为中东原油输往亚洲的定价基准.(完)