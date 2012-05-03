〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因海岬型船运费上升

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透5月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,终止此前连跌三日的颓势,因海岬型船运费上升.
波罗的海乾散货运价指数升8点或0.7%,至1,157点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI扬升2.14%,至1,527点.
RS Platou分析师Frode Morkedal说,中国假期结束后,海岬型船运市场交易活动升温.
海岬型船运费上升605美元,至7,069美元.该船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌3.43%,日均获利下滑458美元,至13,051美元.
船舶经纪商周四称,主要亚洲货运航线的巴拿马型船运价料将在下周走低,因船舶供应持续增加令本已供过于求的市场承压.
来自拉美的季节性谷物出口提振巴拿马型船运需求,但这些出口料逐渐减少.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约33%.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。