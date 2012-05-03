〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因海岬型船运费上升

路透5月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,终止此前连跌三日的颓势,因海岬型船运费上升.

波罗的海乾散货运价指数升8点或0.7%,至1,157点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI扬升2.14%,至1,527点.

RS Platou分析师Frode Morkedal说,中国假期结束后,海岬型船运市场交易活动升温.

海岬型船运费上升605美元,至7,069美元.该船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌3.43%,日均获利下滑458美元,至13,051美元.

船舶经纪商周四称,主要亚洲货运航线的巴拿马型船运价料将在下周走低,因船舶供应持续增加令本已供过于求的市场承压.

来自拉美的季节性谷物出口提振巴拿马型船运需求,但这些出口料逐渐减少.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约33%.(完)