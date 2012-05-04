武器禁运国继续购买军火--乐施会

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月3日电---乐施会(Oxfam)周四表示，尽管面临联合国的各种地区和多边禁令，2000-2010年间，遭武器禁运的国家进口了价值逾22亿美元的武器和弹药。该组织正努力推动一项具有法律约束力的武器贸易协定。

国际社会将于7月份在联合国总部的一场会议上拟起草一项武器贸易协定，以管控价值550亿美元的全球武器市场。

乐施会武器控制运动负责人Anna Macdonald在声明中表示：“挑战在于确保新条约能真正强有力。在那些会引发冲突、贫困和人权滥用的地方，必须明确停止武器交易。”

由于数据不足，乐施会称其估计全球被禁止的武器贸易达22亿美元，这只是保守估计。

据乐施会数据，违反武器禁运的国家包括缅甸、伊朗和刚果（金）。2000-2010年间，缅甸的武器贸易额为6亿美元；2007-2010年，伊朗的军火贸易额达5.74亿美元；刚果（金）在2000-2002年间的武器贸易额为1.24亿美元。

乐施会指出，国际武器贸易缺乏有力且具有法律约束力的条约，致使那些被控权力滥用的国家继续增加武器库存。（完）