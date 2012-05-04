武器禁运国继续购买军火--乐施会

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月3日电---乐施会(Oxfam)周四表示，尽管面临联合国的各种地区和多边禁令，2000-2010年间，遭武器禁运的国家进口了价值逾22亿美元的武器和弹药。该组织正努力推动一项具有法律约束力的武器贸易协定。
国际社会将于7月份在联合国总部的一场会议上拟起草一项武器贸易协定，以管控价值550亿美元的全球武器市场。
乐施会武器控制运动负责人Anna Macdonald在声明中表示：“挑战在于确保新条约能真正强有力。在那些会引发冲突、贫困和人权滥用的地方，必须明确停止武器交易。”
由于数据不足，乐施会称其估计全球被禁止的武器贸易达22亿美元，这只是保守估计。
据乐施会数据，违反武器禁运的国家包括缅甸、伊朗和刚果（金）。2000-2010年间，缅甸的武器贸易额为6亿美元；2007-2010年，伊朗的军火贸易额达5.74亿美元；刚果（金）在2000-2002年间的武器贸易额为1.24亿美元。
乐施会指出，国际武器贸易缺乏有力且具有法律约束力的条约，致使那些被控权力滥用的国家继续增加武器库存。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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