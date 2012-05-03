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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 07:44 BJT

〔美股业绩〕AIG第一季获利优于预期,得益于投资收益(更新版)

(新增细节)

* 每股营业利润为1.65美元,分析师预估为1.12美元

* 第一季每股净利为1.71美元,上年同期为0.31美元

* 第一季净利是上年同期的两倍以上

* 在盘后交易中股价下滑

路透5月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)公布季度获利较上年同期增长逾一倍,优于预期,得益于投资收益.

该公司周四公布,第一季每股营业利润为1.65美元,优于汤森路透I/B/E/S所访分析师平均预估的1.12美元.

第一季净利为32亿美元,合每股1.71美元,上年同期分别为13亿美元和0.31美元.

上年第一季,日本地震灾害造成大量损失令AIG忙于赔付.此外由于计入因终止从美联储获得信贷工具而产生的费用,该季获利亦受到影响.

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