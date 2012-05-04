美国与加拿大经济指标预测--5月4日-5月11日****

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
5月4日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7
民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0
(经季节调整) 61.0 63.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3
5月8日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 -- 92.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工(万户) 4月 -- 21.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 -- +2.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 49.3
5月9日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- 698.2
再融资指数 -- 3,687.7
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%
趸售销售 +0.8% +1.2%
5月10日(四)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差491 逆差460.3
1230 美国出口物价 4月 +0.3% +0.8%
进口物价 -0.1% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 -- 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.4
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 -- 327.6
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 顺差2.9
出口(亿加元) -- 396.1
进口(亿加元) -- 393.1
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 -- 赤字1,981.6
5月11日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) -- +2.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 -- 增加8.23
失业率 -- 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加7.00
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24
就业参与率 -- 66.60%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 -- 76.4
现况指数 -- 82.9
预期指数 -- 72.3
1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- -- (完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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