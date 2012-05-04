〔美股业绩〕卡夫食品第一季获利略超预期,受产品提价等因素推动

路透5月3日电---北美最大的包装食品生产商卡夫KFT.N季度获利略高于华尔街预期,得益于产品提价以及复活节假期提前.

卡夫周四亦表示,今年稍晚将公司一分为二的计划正在实施当中.公司还确认了全年增长目标.

卡夫公布第一季净利为8.13亿美元,合每股盈余(EPS)为0.46美元,上年同期分别为7.99亿美元和0.45美元.

扣除特殊项目的每股盈余为0.57美元,汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期为0.56美元.

净营收增长4%至130.9亿美元,略高于分析师预期的130.5亿.

剔除资产剥离以及汇率因素影响,自身业务净营收增长6.5%.其中提价对增长的贡献为5.5个百分点,其余贡献来自产品产量与品种的调整.(完)