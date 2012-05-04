〔美股业绩〕卡夫食品第一季获利略超预期,受产品提价等因素推动

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月3日电---北美最大的包装食品生产商卡夫KFT.N季度获利略高于华尔街预期,得益于产品提价以及复活节假期提前.
卡夫周四亦表示,今年稍晚将公司一分为二的计划正在实施当中.公司还确认了全年增长目标.
卡夫公布第一季净利为8.13亿美元,合每股盈余(EPS)为0.46美元,上年同期分别为7.99亿美元和0.45美元.
扣除特殊项目的每股盈余为0.57美元,汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期为0.56美元.
净营收增长4%至130.9亿美元,略高于分析师预期的130.5亿.
剔除资产剥离以及汇率因素影响,自身业务净营收增长6.5%.其中提价对增长的贡献为5.5个百分点,其余贡献来自产品产量与品种的调整.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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