《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日(I)

**上海证券报**

--中国财政部、银监会日前发布通知,包括国家开发银行[CHDB.UL]、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)在内18家银行业金融机构今年起将实施企业会计准则通用分类标准.业内专家表示,这是中国提升银行业会计信息化水平、加强银行业会计监管的一种重要举措.

--从中国交通运输部获悉,交通运输部、财政部明确今后每年从车购税资金中安排专项资金支持甩挂运输发展.而今年上半年,交通运输部、国家发改委又筛选了一批试点项目给予资金支持.这意味着有关部委对甩挂运输的扶持力度在不断加大,以求支撑货运转型升级.

--中石油集团本周宣布,中委能源规模一体化合作的首个下游项目、国内一次性设计加工能力最大的炼油项目--中委合资广东石化2,000万吨/年重质原油加工工程项目已在广东揭阳正式开工建设.这一项目有助于改善炼油亏损.

**人民日报**

--中国国务院副总理李克强在中欧城镇化伙伴关系高层会议开幕式上称,去年中国城镇化率超过50%,但要达到欧洲70%多的水平,还需要相当长的时间.推进城镇化需要走节约集约利用资源、保护自然生态和文化特征、大中小城市和小城镇并举的可持续发展之路.

--中国社会科学院财经战略研究院课题组文章称,人民币汇率基本处于合理均衡水平为扩大汇率弹性和汇率市场化改革提供了重要基础,但目前这个基础还不够稳固.中国汇率市场化改革的步伐不可迈得太大,可以先放大一些弹性进行市场反应测试,同时做好入市干预的准备.

**21世纪经济报 道**

--接近铁道部的官方人士透露,铁路体制改革启动时间已逼近,铁路系统内部盛传会在下半年有所行动,至少会公布征求意见方案.据悉,正在制定的三套改革方案中,有两点已基本没有争议:政企分开,包括成立铁路管理总局和国家铁路集团总公司(或按运营、建设、投资成立三家总公司);总公司下将成立若干区域铁路集团公司.

--据接近监管层的知情人士透露,国信证券上市日期很可能在9月前后.公开信息显示,其IPO(首次公开发行)申请早在2月初就已处于落实审核意见.除此之外,南京证券、东方证券也已加入了下半年IPO发行档期的争夺之中.

**第一财经日报**

--据悉,中担投资信用担保有限公司已正式向北京市金融局提交了破产申请,正等待有关部门批复.中担内部人士表示,破产程序启动后,可能出现两种结果,如重组条件具备,仍可在法院受理破产申请后、宣告破产前,通过破产重整或债务和解等方式进行重组;如条件不具备或最终无法实现重组,则进入破产清算程序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 邵晓忆/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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