〔中国新债〕中信银行拟5月底或6月初发200亿次级债,期限不低于五年--IFR

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金联席主承销其总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）次级债券。
接近交易人士表示，该期债券已获发行批文，预计将于5月底或6月初发行。债券期限将不低于5年，具体期限未定。本次发行人主体信用评级为AAA级。
2011年7月，中信银行曾完成了A+H股配股融资。截至2011年三季度末，中信银行资本充足率12.83%，核心资本充足率10.43%，符合监管要求。(完)
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--整理 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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