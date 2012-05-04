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债券 | 2012年 5月 4日 星期五 08:10 BJT

〔中国新债〕中信银行拟5月底或6月初发200亿次级债,期限不低于五年--IFR

路透5月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金联席主承销其总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）次级债券。

接近交易人士表示，该期债券已获发行批文，预计将于5月底或6月初发行。债券期限将不低于5年，具体期限未定。本次发行人主体信用评级为AAA级。

2011年7月，中信银行曾完成了A+H股配股融资。截至2011年三季度末，中信银行资本充足率12.83%，核心资本充足率10.43%，符合监管要求。(完)

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--整理 张喜良

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