〔中国新债〕中信银行拟5月底或6月初发200亿次级债,期限不低于五年--IFR

路透5月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国股份制商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金联席主承销其总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）次级债券。

接近交易人士表示，该期债券已获发行批文，预计将于5月底或6月初发行。债券期限将不低于5年，具体期限未定。本次发行人主体信用评级为AAA级。