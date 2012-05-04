〔美国经济〕4月零售销售疲软,服装零售商表现较好

Gap及AeropostaleARO.N等服装零售商称,他们在刚刚结束的第一财季获利应会超越分析师的预期,因他们能够缩减折扣并控制住存货水平.

**复活节假期的影响**

很多行业专家喜欢将3月和4月销售数据合在一起看,以排除复活节假期变动的因素.

由于今年的复活节提早至4月8日,3月销售业绩因而从中受益,2011年复活节则是落在4月24日.且今年3月是逾50年来最温暖的3月,有助于刺激春装销售.

Michael Niemira说,除药店外,3月和4月合计的同店销售增长4.6%.

Costco Wholesale(COST.O)4月销售令人大失所望.此乃该公司连续第二个月销售额逊于华尔街预估,表明来自其他大型零售商的竞争损及这家美国最大仓储会员店运营商的业绩表现.

该公司4月同店销售增长4%,落后于分析师预估的增长5.1%.[ID:nSB1525814](完)