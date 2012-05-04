〔美国经济〕4月零售销售疲软,服装零售商表现较好

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
Gap及AeropostaleARO.N等服装零售商称,他们在刚刚结束的第一财季获利应会超越分析师的预期,因他们能够缩减折扣并控制住存货水平.
**复活节假期的影响**
很多行业专家喜欢将3月和4月销售数据合在一起看,以排除复活节假期变动的因素.
由于今年的复活节提早至4月8日,3月销售业绩因而从中受益,2011年复活节则是落在4月24日.且今年3月是逾50年来最温暖的3月,有助于刺激春装销售.
Michael Niemira说,除药店外,3月和4月合计的同店销售增长4.6%.
Costco Wholesale(COST.O)4月销售令人大失所望.此乃该公司连续第二个月销售额逊于华尔街预估,表明来自其他大型零售商的竞争损及这家美国最大仓储会员店运营商的业绩表现.
该公司4月同店销售增长4%,落后于分析师预估的增长5.1%.[ID:nSB1525814](完)
--编译 王丽鑫/肖群英;审校 张涛/张明钧
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。