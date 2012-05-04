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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 08:13 BJT

〔标题新闻〕4月美国小企业聘雇活动减缓,然拟增加聘雇但难寻合格雇员的雇主增加--NFIB调查

注：NFIB为全美独立企业联盟.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8G3QSF]

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