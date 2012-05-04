美国称或需以新手段解决叙利亚危机

路透华盛顿5月3日电---美国白宫周四谴责叙利亚政府对学生抗议运动的突袭，称如果联合国支持的和平计划失败，国际社会或许需要采取新手段，并指控叙利亚总统阿萨德迄今并未就实施和平计划作出任何努力。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示："如果叙利亚当局执意不让步，国际社会不得不承认失败，并共同解决阿萨德当局对和平稳定造成的严重威胁。"

"叙利亚亟需政治过渡。我们确实希望安南的和平计划获得成功。但根据目前的迹象，我们对阿萨德满足和平计划条件的意愿深表怀疑，因为他迄今为止仍明显未满足这些条件。"(完)