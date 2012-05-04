美国称或需以新手段解决叙利亚危机

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月3日电---美国白宫周四谴责叙利亚政府对学生抗议运动的突袭，称如果联合国支持的和平计划失败，国际社会或许需要采取新手段，并指控叙利亚总统阿萨德迄今并未就实施和平计划作出任何努力。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示："如果叙利亚当局执意不让步，国际社会不得不承认失败，并共同解决阿萨德当局对和平稳定造成的严重威胁。"
"叙利亚亟需政治过渡。我们确实希望安南的和平计划获得成功。但根据目前的迹象，我们对阿萨德满足和平计划条件的意愿深表怀疑，因为他迄今为止仍明显未满足这些条件。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。