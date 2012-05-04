〔中美贸易〕望美方不以安全审查为由对中国赴美企业设置障碍--中国商务部

路透北京5月4日电---中国商务部部长陈德铭周四表示,希望美方为中国赴美企业提供一个公平公正的商业环境,不要以安全审查为由设置障碍,望美方改正对中国企业不公平做法.他并指出,中美贸易不平衡源于美国多个品种出口限制.

对于美国企业对中国商业环境存在顾虑的问题,新华社报导引述陈德铭在第四轮中美战略与经济对话会间表示,这种顾虑一方面是出于对中国经济增速放缓是否会"软着陆"的担心,一方面是出于如对强制性技术转让担忧的误解.

"中国在加入世贸组织时已承诺不以技术转让作为核准外商投资的准入条件.技术转让和技术合作是企业在市场条件下的自主行为,不能将正常的商业谈判条件与政府强制性要求混为一谈."他说.

他并称,中国经济的基本面是好的,中国的投资环境在不断改善.今年一季度美国对华投资增长10%以上的事实也充分证明了美国企业对中国的信心.

关于美国对华高科技产品出口管制,陈德铭指出,美财政部长盖特纳表示中方不久会看到实质性变化,望美方能"一诺千金".中美贸易不平衡主要是因为美国对华出口仍有2,400多个品种的限制.

"存在这样大量的出口限制,两国间贸易很难实现平衡,并且受损害的不仅是进口方,更多的是出口方的企业,希望美方充分认识到这一点."他说.

中国国家副主席习近平在2月访美时表示,针对美国方面有关贸易平衡和知识产权问题的担忧,中国已采取措施.他希望美方采取措施回应中方的关切,包括取消美国向中国出口高科技产品的限制.[ID:nSB1389540]

中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元,但3月则重现出口导向的贸易顺差.今年一季度,中国累计录得贸易顺差近7亿美元.

备受关注的第四轮中美战略与经济对话周四至周五两日在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)