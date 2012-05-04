《中国报摘》--金融时报5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--第四轮中美战略与经济对话周四上午在钓鱼台国宾馆开幕,中国国家主席胡锦涛出席开幕式并发表讲话称,发展中美新型大国关系需要相互信任,需要平等互谅,尊重和照顾彼此利益关切,妥善处理分歧.
* 其他:
--对于交强险向外资保险公司开放,保险专家表示,这在某种程度上将会对中资保险公司的经营管理和服务能力形成压力.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。