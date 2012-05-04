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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:00 BJT

《中国报摘》--金融时报5月4日

* 头版头条:

--第四轮中美战略与经济对话周四上午在钓鱼台国宾馆开幕,中国国家主席胡锦涛出席开幕式并发表讲话称,发展中美新型大国关系需要相互信任,需要平等互谅,尊重和照顾彼此利益关切,妥善处理分歧.

* 其他:

--对于交强险向外资保险公司开放,保险专家表示,这在某种程度上将会对中资保险公司的经营管理和服务能力形成压力.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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