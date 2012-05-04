〔路透调查〕澳元和新西兰元料受支撑,即便面临降息风险

路透悉尼5月4日电---路透调查显示,高贝塔值澳元和新西兰元未来一年应有良好支撑,尽管存在降息预期.

约51名分析师的预测中值显示,澳元兑美元AUD=D4到2013年时料保持目前的1.030美元水平,今年已涨近1%.

澳元/美元三个月后料为1.0250,预估高低端分别为1.0800和0.9500,六个月后料为1.0400.

目前澳元对中国经济降温和本国降息的反应仍相当有韧性.

澳洲央行本周稍早大幅降息50个基点,称因通胀温和且经济增长走软.该行还为未来必要时进一步降息敞开大门.

不过交易商称,外国央行为了外汇储备多元化持续购买澳元,同时澳洲出口商也是买家.

澳洲是主权债券评级仍为AAA的少数国家之一.该国当局也未显示出抑制澳元升值的意向,与日本和瑞士不同.

尽管收益利差收窄,但澳洲收益率仍高于美国、日本和欧洲.

澳洲目前利率为3.75%,在发达国家中处于高位,若需激励经济,该国有进一步降息的空间,这与很多发达国家不同.

新西兰元/美元NZD=D4未来一年料在0.8100附近徘徊,不过对46名分析师调查后不久,新西兰元即因就业数据疲软而跌至0.8000美元.

新西兰元最新在四个月低位附近交投,因预期该国央行可能最早在6月降息,部分为了压低本币汇率.

不过与澳元一样,新西兰元高评级及相对高收益令其仍受到支撑.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持近零利率直至2014年年末,为澳元和新西兰元带来需求,因这鼓励投资者进行利差交易,即借入美元投资商品和高收益货币.(完)