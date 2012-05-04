〔中国个股〕中国北车新签42亿元货车销售合同,占2011年营收4.75%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海5月4日电---中国北车股份有限公司601299.SS周五公告称,于近日签订两项重大合同,合计金额42.43亿元人民币,占其2011年度营业收入的4.75%.
具体合同包括北车旗下子公司与中国铁路建设投资公司签订的货车销售合同,金额41.69亿元;以及与内蒙古太西煤集团民勤金阿铁路有限责任公司签订的总金额为7,360万元的货车销售合同,上述车辆均将在今年内交付完毕.
中国北车2011年实现营业总收入893.53亿元,同比增长38.91%;一季度实现净利6.64亿元,同比增长8.22%.
中国北车周四收报4.46元,过去三个月累计上涨6.38%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。