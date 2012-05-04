〔中国个股〕中国北车新签42亿元货车销售合同,占2011年营收4.75%

路透上海5月4日电---中国北车股份有限公司601299.SS周五公告称,于近日签订两项重大合同,合计金额42.43亿元人民币,占其2011年度营业收入的4.75%.

具体合同包括北车旗下子公司与中国铁路建设投资公司签订的货车销售合同,金额41.69亿元;以及与内蒙古太西煤集团民勤金阿铁路有限责任公司签订的总金额为7,360万元的货车销售合同,上述车辆均将在今年内交付完毕.