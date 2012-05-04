《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月4日(五)

北京--美中战略与经济对话(最后一日).

悉尼--澳洲央行(RBA)发表货币政策声明(0030).

加州丹纳角--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州银行家协会第121届年会上发表演讲(1525).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将参加该行主办的"寻找恢复经济稳定和成长的战略"会议的小组讨论(1530).

5月6日(日)

瑞士巴赛尔--国际清算银行(BIS)会议.(至5月7日)

东京--日本央行公布4月9-10日货币政策会议的会议纪录.(2350)

5月7日(一)

斯德哥尔摩--国际货币基金会(IMF)财政事务部门与瑞典财政部将就财政整合计划和中期预算框架召开联合会议(至5月8日).

苏黎世--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲,题为"全球化世界的共同繁荣"(1615).

温哥华--加拿大央行副总裁John Murray为温哥华抵押贷款经纪商协会发表演说.(2115)

北卡罗来纳州GREENSBORO--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔将在一商业和社区领导人组织讲话,主题为"技术、失业和劳动力发展".

5月8日(二)

北京--经济合作暨发展组织(OECD)与中国社会科学院(CASS)合作发布2012年拉丁美洲经济展望.

赫尔辛基--芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen将在一新闻发布会上,就该国金融稳定性讲话(0700).

伦敦--欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)出席货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的活动,并参加小组讨论.(0930)

苏黎世--欧洲央行执委科尔出席瑞士央行及国际货币基金组织(IMF)主办的会议,并参加小组讨论.(1130)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在央行活动中发表演说(1230),之后央行执委普雷特发表演说(1345).

北卡罗来纳州GREENSBORO--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔与吉尔福德技术社区学院学生举行圆桌讨论会,听取他们的学习体验并了解该校的教职员工发展计画.(1345)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯会议与游客管理局、达拉斯地区商会和达拉斯商业期刊资助的"Growth DFW"上讲话(1645).

5月9日(三)

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在企业法律研究所2012年会议上发表讲话,主题为"迈向更透明的货币政策".(1400)

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至5月10日).

亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).

塔林--爱沙尼亚央行发布月度通胀报告.

意大利佛罗伦萨--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和欧盟执委会副主席雷恩出席欧洲大学学院(European University Institute)会议,参加主题为"欧元区危机与欧盟制度:甚么才是最佳构想?"的小组讨论.

德国德累斯顿--德国央行总裁魏德曼将在经济会议上发言,主题为"我们所面临的危机及后果"(1215).

费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在该央行主办的"改造老旧社区会议"上发言(1600).

肯塔基州列克星敦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一个妇女商业与领导力会议上,就"领导力"发表演讲(1445).

5月10日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议.(至5月11日)

奥斯陆--挪威央行政策制定执委会举行利率会议.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一天).

维也纳--奥地利央行第40届经济会议,主题为"欧洲货币联盟:债务危机的教训."欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼致开幕词(0700),欧洲央行执委普雷特发表主题演说(0800),欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林发表主题为"欧洲对主权债的因应"的演说(0915).德国央行执委会委员Andreas Dombret发表主题为"如何从系统性角度控制金融危机"的演说(1000).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行第48届银行结构与竞争力年会.芝加哥联储总裁埃文斯致欢迎词(1325),并作开幕致辞(1710).美联储主席贝南克(受邀)发表演说(1330).

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼亚波利斯经济俱乐部发表演说,主题为"迈向更透明的货币政策."(1700)

5月11日(五)

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛将在美国投资公司协会(ICI)全体大会上演讲.

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

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