版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:30 BJT

修正:〔韩国股市〕受美国就业数据忧虑影响低开,蓝筹股领跌

(更正:修改标题措辞,应为受美国就业数据忧虑"影响"低开)

路透首尔5月4日电---韩国股市周五开盘走低,追随全球股市的跌势,因美国服务业增长慢于预期引发该国劳动力市场复苏停滞的担忧.周五美国将公布非农就业数据.

蓝筹股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)下滑1.5%,现代汽车(005380.KS)跌1.3%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.39%至1,987.36点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐