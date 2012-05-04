〔中国金融〕国开行重庆分行不良贷款率连续七年低于1%--人民网

路透北京5月4日电---中国人民网周四报导称,截至2012年3月底,国家开发银行[CHDB.UL]重庆分行贷款余额1,229亿元人民币,不良贷款率0.1%,连续七年低于1%.

报导援引国开行重庆分行行长郭东称,同期该分行贷款余额占重庆市银行业金融机构贷款余额的9%,位居全市第5;贷款主要投向重庆的公共基础设施、轨道交通、公路、电力、农林水、公租房等项目建设.

郭东介绍,近10年来,该分行人民币贷款新增规模占国开行全行的比例始终稳定在3%左右,其中2011年人民币新增贷款余额178亿元.近五年来,该分行人民币贷款年平均增速为23.8%,与同期全市银行业贷款25.7%的年平均增速基本持平.

数字并显示,截至2011年底,国开行重庆分行共有政府融资平台客户58户,贷款余额占全市融资平台贷款余额的23%.由于信用结构良好,该分行融资平台贷款的还款来源可靠,风险可控.

对重庆债务问题的忧虑在中共中央3月15日宣布薄熙来不再担任重庆市委书记之后逐步浮出水平.

重庆的实质公共债务难以准确判断,最新可参考的2010年数据表明,重庆12大投资平台累计负债3,630亿元人民币.分析人士称,再加上国有企业和开发商负债,及重庆各区县融资平台负债,重庆整体债务水平或还要高出几倍.[ID:nSB1524478](完)