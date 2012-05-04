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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:16 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月4日-5月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月4日(五)

北京--美中战略与经济对话(最后一日).

基加利--卢旺达央行公布利率决议(1030).

5月5日(六)

利雅得--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)财长会议.

阿布扎比--韩国企划财政部长官朴宰完访问阿联酋(至5月6日).

达卡--印度财政部长慕克吉访问孟加拉国(至5月6日).

5月6日(日)

瑞士巴塞尔--国际清算银行(BIS)会议(至5月7日).

5月7日(一)

华盛顿--第42届华盛顿美洲国家会议(至5月8日).

坎帕拉--乌干达央行举办第15届东非共同体(EAC)货币事务委员会会议.

文莱达鲁萨兰--第四届东南亚国家联盟(ASEAN)-澳洲-新西兰自由贸易区联合委员会及相关会议(至5月11日).

5月8日(二)

北京--经济合作暨发展组织(OECD)公布与中国社会科学院合作编写的2012年拉美经济展望.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.

5月9日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).

5月10日(四)

雅加达--印尼央行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).

5月11日(五)

曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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