《新兴市场重要经济事件预告》--5月4日-5月11日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月4日(五)
北京--美中战略与经济对话(最后一日).
基加利--卢旺达央行公布利率决议(1030).
5月5日(六)
利雅得--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)财长会议.
阿布扎比--韩国企划财政部长官朴宰完访问阿联酋(至5月6日).
达卡--印度财政部长慕克吉访问孟加拉国(至5月6日).
5月6日(日)
瑞士巴塞尔--国际清算银行(BIS)会议(至5月7日).
5月7日(一)
华盛顿--第42届华盛顿美洲国家会议(至5月8日).
坎帕拉--乌干达央行举办第15届东非共同体(EAC)货币事务委员会会议.
文莱达鲁萨兰--第四届东南亚国家联盟(ASEAN)-澳洲-新西兰自由贸易区联合委员会及相关会议(至5月11日).
5月8日(二)
北京--经济合作暨发展组织(OECD)公布与中国社会科学院合作编写的2012年拉美经济展望.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
5月11日(五)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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