俄罗斯称可能先发制人打击反导系统

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Adrian Croft/Steve Gutterman

路透伦敦/莫斯科5月3日电---俄罗斯武装力量总参谋长马卡罗夫周四表示，俄罗斯可能对未来的北约欧洲导弹防御体系进行先发制人的打击，以保护自己的安全。

马卡罗夫的评论凸显俄罗斯反对美国和北约正在开发的反导系统。普京下周一将开始新一届六年的总统任期，该问题料继续影响外交关系。

马卡罗夫再次威胁在俄罗斯南部和西北部部署更多导弹，为打击反导系统做准备；并称如果俄罗斯认为有必要，可能实施先发制人的打击。

马卡罗夫指出，部署导弹就已经是俄罗斯不希望采取的"极端措施"，更何况使用导弹进行打击，并在稍后称只有当安全受到严重而紧迫的威胁时才会这么做。

马卡罗夫称，欧洲国家应该考虑是否值得为了应对来自伊朗等国家的潜在威胁而使得欧洲反导系统部署国面临俄罗斯的"真正威胁"。

马卡罗夫指出，2017-2018年以前，反导系统可能拥有拦截俄罗斯战略弹道导弹的能力。(完)