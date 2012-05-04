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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:34 BJT

〔中国个股〕万科4月实现销售金额74.4亿元,同比小幅下降

路透上海5月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告,4月实现销售金额74.4亿元人民币.据此计算,较去年同期79亿元的销售额小幅下降,降幅约6%.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,4月万科200002.SZ实现销售面积76.7万平方米;1-4月累计实现销售面积377.6万平方米,销售金额385.1亿元.

万科并称,自3月份销售简报披露以来,公司新增青岛四方新都心等五个项目,共计须支付地价款约11.4亿元.

万科A股周四收报9.04元,近三个月来累计上涨16.05%.(完)

参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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