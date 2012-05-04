〔中国个股〕万科4月实现销售金额74.4亿元,同比小幅下降

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海5月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周五公告,4月实现销售金额74.4亿元人民币.据此计算,较去年同期79亿元的销售额小幅下降,降幅约6%.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,4月万科200002.SZ实现销售面积76.7万平方米;1-4月累计实现销售面积377.6万平方米,销售金额385.1亿元.
万科并称,自3月份销售简报披露以来,公司新增青岛四方新都心等五个项目,共计须支付地价款约11.4亿元.
万科A股周四收报9.04元,近三个月来累计上涨16.05%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。