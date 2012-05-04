〔中国保险〕3月底保险业投资余额达38,184亿元,同比增12.6%--保监会

路透北京5月4日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,截至3月底,保险业各类投资余额达38,184亿元人民币,同比增长12.6%.

刊登在保监会网站的数据并显示,今年前三个月,保险业实现原保费收入4,835亿元,同比仅增长4.7%.其中,财险业原保险保费收入实现1,300亿元,同比增14.7%,继续保持高增长态势;寿险业原保险保费收入仅为3,203亿元,同比下降0.2%,直接影响全行业保费收入增速.

保监会并公布,截至3月底,保险业银行存款余额为20,698亿元,同比增长27.3%;全行业资产总额达到63,679亿元,同比增长17.8%,均保持较高增速.

保监会主席项俊波近日称,在有效防范风险的前提下,将放松管制,拓宽范围,简化审核程序,并根据实际情况,适当调整保险资金运用的投资比例.[ID:nSB1517978](完)

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