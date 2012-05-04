〔中国保险〕3月底保险业投资余额达38,184亿元,同比增12.6%--保监会

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,截至3月底,保险业各类投资余额达38,184亿元人民币,同比增长12.6%.
刊登在保监会网站的数据并显示,今年前三个月,保险业实现原保费收入4,835亿元,同比仅增长4.7%.其中,财险业原保险保费收入实现1,300亿元,同比增14.7%,继续保持高增长态势;寿险业原保险保费收入仅为3,203亿元,同比下降0.2%,直接影响全行业保费收入增速.
保监会并公布,截至3月底,保险业银行存款余额为20,698亿元,同比增长27.3%;全行业资产总额达到63,679亿元,同比增长17.8%,均保持较高增速.
保监会主席项俊波近日称,在有效防范风险的前提下,将放松管制,拓宽范围,简化审核程序,并根据实际情况,适当调整保险资金运用的投资比例.[ID:nSB1517978](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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