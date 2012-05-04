〔离岸人民币〕中国发改委正拟定相关办法,点心债发行有望常规化--报载

路透上海5月4日电---目前处于单笔审批的中国境内企业在港发行人民币债券(点心债),未来发行有望常规化.中国证券报周五报导,国家发改委正会同有关部门制定境内企业发行点心债的相关办法,将对发行主体、发行条件、监管部门以及募集资金调回等方面做出具体规定.

融资成本较低是目前吸引企业赴港发行点心债的最大优势.随着审批等流程的规范,这意味着可能将有更多的企业加入到点心债发行大军.

"考虑到目前境内企业的评级状况,内地企业赴港发行人民币债券将优先考虑央企."报导引述发改委有关人士表示.

中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军称,从理论上讲,企业发债是市场行为,并不需要出台相关管理办法.但由于境内资本管制的存在,需要对海外发债的审批和登记等规则进行规范,并对海外人民币回流做出制度性安排.

"目前发改委对于境内企业赴港发行人民币债券仍是个案审批,尚未形成固定程序.结合今后资本项目管制的逐步放开,哪类资金可以调入调出,有关部门应进行统筹安排."赵锡军说.

另外,业内人士还指出,如果允许更多具有条件的内地企业和地方政府在香港发行人民币债券,将增加香港作为国际金融中心的广度和深度,同时也有利于人民币国际化和境内企业海外直接投资.

目前在香港市场发行人民币债券的主体包括中国财政部、企业、境内外金融机构、以及国际组织等.2011年10月,国家发改委批准宝钢集团赴港发行65亿元人民币债券,为中国境内企业首次获批直接在港发行人民币债券.以往中国企业在海外发行人民币债券都是通过境外子公司进行.

中国境内企业发行点心债的最新消息是,4月末发改委同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、中国大唐集团等四家大陆企业赴港发行离岸人民币债券(点心债),发行总额为185亿元人民币. (完)