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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 08:45 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持稳,市场静候美国非农就业数据

路透新加坡5月4日电---美国原油期货周五亚洲盘初持平,此前两个交易日下跌,因数据显示美国经济出现放缓迹象,引发需求增长忧虑.

市场价格变动不大,投资者在今日稍晚美国公布非农就业数据前保持谨慎.

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