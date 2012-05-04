〔欧洲金融〕西班牙银行业的有毒资产转移将以自愿为基础--经济部

路透马德里5月3日电---西班牙经济部周四表示,银行将自行决定是否将有毒房地产资产转移到特殊实体,进行估值并低价出售.

为了让投资者相信银行业不需要新一轮救助,西班牙上周表示,银行业在数周内可把问题资产转移到清算实体公司,但迄今为止消息人士均表示,此举将会是强制性的.

"(转移资产)将以自愿为基础,"Esther Barranco对路透表示,并称西班牙央行将负责协调各银行开发的不同模型.

周四稍早,西班牙经济部长德金多斯表示,政府将在未来几天或几周内管控银行业从账目中移除有毒房地产资产的方式.

西班牙国际银行(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)均表示反对成立特殊实体来处理房地产资产.

其他像Sabadell(SABE.MC)和Bankinter(BKT.MC)等规模较小的银行也表示,能够管理好自己的资产,不需要将其转移给特殊实体.(完)