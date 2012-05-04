〔芝加哥期市〕美国大豆期货扳回部分跌幅,此前多头平仓

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透悉尼5月4日电---美国大豆期货价格周五在亚洲交易早盘上涨,部分扳回昨日跌幅.市场在上周攀升至将近四年高点后出现多头平仓卖盘.
芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货SN2开高0.24%,周四曾下跌0.8%,因技术图表发出看跌信号.
CBOT-7月小麦期货WN2攀高0.45%,7月玉米期货CN2小跌,周四上涨3美分.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。