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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:00 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货扳回部分跌幅,此前多头平仓

路透悉尼5月4日电---美国大豆期货价格周五在亚洲交易早盘上涨,部分扳回昨日跌幅.市场在上周攀升至将近四年高点后出现多头平仓卖盘.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货SN2开高0.24%,周四曾下跌0.8%,因技术图表发出看跌信号.

CBOT-7月小麦期货WN2攀高0.45%,7月玉米期货CN2小跌,周四上涨3美分.

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