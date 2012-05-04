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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:00 BJT

〔全球金市〕金价接近一周低位,等待美国非农就业数据

路透新加坡5月4日电---黄金周五持于一周最低水平附近,因谨慎的投资者在美国公布非农就业报告前退避观望.该数据可能重燃对美国联邦储备理事会(美联储,FED)开展第三轮公债购买的预期.

市场对周五的非农就业报告的预期本周下降,交易商现预计4月增加125,000-150,000个岗位,低于路透调查中分析师预测的170,000个.

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