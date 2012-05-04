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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:09 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元早盘微跌,因美国就业数据疲弱压低风险偏好

路透首尔5月4日电---韩国韩元/美元KRW=周五早盘下滑,因数据表明美国就业市场低迷,压制了风险偏好.

0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,131.6韩元,周四本地市场收报1,129.0.

韩国股市综合股价指数.KS11下滑0.18%.

6月三年期公债期货KTBc1微升0.01点交投于104.29.

市场人士称,投资者在中国服务业数据以及美国非农就业报告出炉前,将保持等待观望态度,令交投清淡.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,131.6 1,129.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.1102/157 14.0552/769

韩国公债期货KTBc1* 104.29 104.28

韩国综合股价指数.KS11 1,991.45 1,995.11

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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