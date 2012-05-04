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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:05 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月4日-5月11日

路透5月4日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/4 英国 标售国库券

5/7 1530 美国 13周和26周期国库券

5/8 0130 日本 10年期公债

5/8 1530 美国 四周期国库券

5/8 1700 美国 三年期公债

5/8 加拿大 89亿加元 98天期国库券

5/8 加拿大 33亿加元 182天期国库券

5/8 加拿大 33亿加元 364天期国库券

5/9 1700 美国 10年期公债

5/9 英国 20亿英镑 票息4.50%、2042年到期的公债

5/9 加拿大 五年期公债

5/9 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券

5/9 0120 日本 六个月期贴现国库券

5/10 1700 美国 30年期公债

5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券

5/10 日本 流动性供给标售

5/11 意大利 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券

5/11 英国 标售国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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