〔中国能源〕今年金太阳项目规模为去年2.85倍,光伏发电市场获政策助推

路透北京5月4日电---中国光伏发电市场再获推力.财政部等三部委周四确定2012年金太阳示范工程总规模为1,709MW(兆瓦),是去年600MW的2.85倍,显示政府正加速推进国内光伏发电市场的发展.

刊登在财政部网站的通知并称,2012年用户侧光伏发电项目的补助标准确定为5.5元/瓦,较今年2月确定的7元/瓦减少逾21%,反映政府对未来光伏发电系统建设成本持续下降的预期.

行业观察网站PVinsights.com数据显示,截至5月2日,光伏电池原料--多晶硅价格已较年初下降19.7%至24.5美元/公斤,与补贴减少的幅度相符.这也说明在成本不断下降的背景下,政府补贴力度并未缩水.

光伏发电一般可分为集中式和分布式,前者通常为建设在偏远空旷地区的大规模电站,国内去年已出台全国统一的标杆上网电价予以支持;后者则为金太阳示范工程所支持的用户侧项目,目前多为自发自用.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列. (完)