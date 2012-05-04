〔路透调查〕日圆预计将保持强势,欧债危机令投资者寻求避险

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月3日电---路透调查显示,鉴于金融市场仍警惕欧元区主权债务危机,以及受日本央行资产购买计划的影响有限,日圆强势的局面不太可能在短期内出现逆转.
本周接受路透调查的分析师超过60人.结果显示,这些分析师预计一个月后日圆/美元将在约81日圆水平交投;三个月后将在82日圆;一年后将在85日圆.周四,日圆/美元报80日圆.
与4月调查的82、82.5和85日圆相比,此次结果变动不大.预测值分布的区间仍较宽,其中分析师的六个月后汇率预估值从74至92日圆;12个月后预估值从70至95日圆.
但此次调查的61位分析师中有五位仍认为,从现在起一年内,日圆将会上涨并超过纪录高位.去年10月时,日圆/美元曾触及约75日圆的历史高点.
根据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,外汇投机客也削减了日圆空仓.
投机客在4月期间逐渐减少日圆净空头部位,仓位数量从3月27日当周的67,622口合约,降至4月24日当周的55,903口.
日本央行上周将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,250亿美元),意在刺激经济成长,并摆脱通缩.日本央行在2月份也曾有类似举动.
这样大规模注资理论上应该削弱日圆.但是,日圆上月上涨了3.6%.
"日本央行的资产购买计划对于日圆来说只是小插曲,"伦敦RBC的G10外汇策略主管Adam Cole表示.
此次调查中,一个月、三个月和六个月期的预估区间要宽于上月调查,暗示短期前景不确定性加大.
分析师们现预计,一个月和三个月后欧元/日圆料在105;一年后料在108.而4月调查时,分析师预估值分别为108、106和110.日圆年化波动率本月预计将升至8.9%,4月实际波动率为8.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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