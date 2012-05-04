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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 09:33 BJT

〔标题新闻〕OPEC秘书长巴德里称该组织产量远超官方目标,力争拉低油价

* OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G358A]

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