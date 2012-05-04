雅虎首席执行官被指学历造假

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路透旧金山5月3日电（记者 Poornima Gupta）---对冲基金Third Point周四指控雅虎(YHOO.O)新任首席执行官Scott Thompson学历造假，雅虎称不一致之处源于“无心之失”。

Third Point创始人兼首席执行官Dan Loeb周四给雅虎董事会写的信中称，Thompson号称拥有Stonehill College的会计和计算机双学士学位，可实际上他只拥有会计学位。

“Stonehill College告诉我们，该学院直到1983年才开始授予计算机学位，而那时Thompson先生已经毕业四年，”Loeb表示。Third Point是雅虎的一个大股东，曾公开与雅虎董事会发生分歧。

雅虎发言人表示，不一致之处源于“无心之失”。

该发言人在邮件声明中称：“Scott Thompson从Stonehill College获得了工商管理理学学士学位，专业为会计。Thompson还拥有计算机学位的说法是无心之失。”

雅虎重申对Thompson的信心，称其曾成功领导大型消费科技企业，是一名非常合格的高管。（完）