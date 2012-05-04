〔路透调查〕英镑未来一年料维持当前高位,市场认为安全性较欧元高

* 英镑在未来一年料将变动不大

* 英镑兑美元汇价预估为2011年12月以来最高

* 欧元兑英镑预估值维持当前水准

路透伦敦5月3日电---周四公布的路透调查显示,即便英国已陷入温和衰退,英镑在未来一年仍将保持当前的强劲水准,因策略师认为投资英镑比欧元更安全.

路透访问的60位外汇策略师认为,英镑兑美元GBP=一个月后在1.60美元,六个月后为1.59,一年后达到1.60.预估情况较4月调查有所上修,一年期估值创2011年12月以来最高.

"10国集团(G10)之中,英镑是被低估最严重的货币.我们认为,英镑具有最大的升值潜力,未必在未来几周出现,但一定会在数月之后发生."法国巴黎银行策略师Ray Attrill表示.

"这取决于英国央行或将不再进一步出台量化宽松措施,并且我们认为,英国经济可能正在回温,尤其是表现比欧元区其他国家要好."

另一份路透调查显示,分析师并不认为英国央行将增扩其3,250亿英镑的量化宽松计划,因有一些经济复苏的迹象,且通胀率远高于英国央行2%的目标位.[ID:nSB1526886]

一年后的英镑汇价预估区间介于1.40-1.73美元,与4月调查一致,此预估区间是两年来的最窄水准.这将支持人们目前对前景更有信心的观点.

英镑兑美元周一触及八个月高点1.6304.预计英镑一年后将超过1.65美元的分析师数量在最近几个月有所增加,而认为会跌破1.50美元的分析师数量则减少.

在英国建筑业数据超越预期后,英镑兑欧元EURGBP=周三触及22个月高点,但分析师认为英镑进一步升值的空间不大.

英镑兑日圆GBPJPY=一个月后料将来到130日圆,一年后抵达134日圆.

本月英镑的波动率料从4月的5.6%升至7.0%.