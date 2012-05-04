IMF称美日债务问题较欧元区更严重

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月3日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周四接受法国《回声报》(Les Echos)采访时称，美国和日本的债务水平和欧元区一样糟，甚或更糟，各国应致力于将债务对国内生产总值(GDP)比率控制在40%以下。

布兰查德表示：“危机告诉我们，负债对GDP比率很快就可以从60%升至100%。欧元区是这样，但并非仅此一家。美国和日本在这方面情况一样糟，甚至更糟。”

他认为，长期而言，各国应将债务对GDP比率控制在40%，眼下则应重点关注60%这个关卡。在理想情况下，各国应努力削减长期支出，短期通过逐步提高退休年龄等措施控制需求。（完）