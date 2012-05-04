IMF称美日债务问题较欧元区更严重

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月3日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周四接受法国《回声报》(Les Echos)采访时称，美国和日本的债务水平和欧元区一样糟，甚或更糟，各国应致力于将债务对国内生产总值(GDP)比率控制在40%以下。
布兰查德表示：“危机告诉我们，负债对GDP比率很快就可以从60%升至100%。欧元区是这样，但并非仅此一家。美国和日本在这方面情况一样糟，甚至更糟。”
他认为，长期而言，各国应将债务对GDP比率控制在40%，眼下则应重点关注60%这个关卡。在理想情况下，各国应努力削减长期支出，短期通过逐步提高退休年龄等措施控制需求。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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