《中国信用市场综述》央行逆回购或暗示利率区间定位,利好套利交易

作者 钟华

路透北京5月4日电---尽管央行早先有言论引导,但中国公开市场周四进行逆回购操作还是出人意料,此举除绸缪5月企业缴税等市场资金需求外,亦或暗示出其对市场利率区间的定位,这对中国投资者进行信用债套利交易是一大利好.

本次央行逆回购操作CN7DRP=PBOC之所以让人产生定位利率区间的猜想,一则是七天期逆回购中标利率3.53%明显低于当时银行间市场利率指标--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS3.8877%的水平,低出35个基点(bp).

虽然以往逆回购操作中标利率也曾有低于二级市场水平,但此前的中标利率往往都很高,与本次4%以内的中标利率难同日而语.

二则是本次逆回购操作时间为9:30-10:00,虽然仍有别于央行公开市场常规正回购操作9:15-9:45的一贯时间,但亦赶在银行体系当日市场利率10:00的基本定位之时.

中国货币市场每日早上9:00开市,投资者就可以通过拆借和质押式回购进行资金融通,但市场利率的每日定位一般会在10:00.此后,除非有大的资金需求抬升利率,投资者一般会参照此利率进行货币市场资金融通交易.

三则是央行公开市场逆回购操作行为的转变.业内人士表示,央行周四公开市场逆回购操作前的银行体系流动性还处于相对中性水平,对逆回购的需求并不迫切.

综合来看,这或许意味着央行公开市场对逆回购操作工具的运用,正在从对银行体系流动性救急式供给思想,朝着未雨绸缪的流动性主动管理思想转变.当然,这一假设是否成立还有待央行今后更多逆回购操作实践行为来佐证.

央行公告显示,本周四进行的650亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.53%.[ID:nSB1524672]另据中国本地媒体此前报导,由于资金面告急,央行公开市场2月17日以数量招标方式开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.

根据路透此前统计显示,中国央行公开市场5月央票和正回购到期量合计2,360亿元人民币.其中本周资金到期共计520亿元.若加上央行周四650亿元逆回购操作,本周净投放为1,170亿元.

与供给对应的是资金需求,财政存款就是5月资金需求主力之一,中国过去三年财政存款增量均值为3,578亿元.当然,今年5月财政存款增长还待评估,因有结构性减税政策,地方政府性债务效应,以及中央规范财政收支管理等因素影响.

中国5月份财政存款等资金需求效应,往往会造成银行体系流动性紧张,推动市场利率大幅飙升.央行负责人4月曾表示,下一步将灵活调节银行体系流动性.如通过适时加大逆回购操作力度、下调准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.

如今,央行公开市场周四应诺开展逆回购操作,作为硬币的两面,逆回购"量"的供给,自然也会带来"价"的平抑.这种利率平抑性定位似乎是一定区间相对的市场利率定位.至此,短期货币市场利率并没有出现异常走升的情况.随着包括央行公开市场逆回购在内的回购工具操作实践今后在价和量的充分配合,相信对市场利率的引导作用将会更强.

央行今后逆回购操作如果意在基本定位市场利率,平抑市场利率过度抬升,并能更加有序的波动.从长期来看,中国波动剧烈的市场利率能得到相对平稳的运行,对通过融入资金来购买绝对收益率相对高的信用债的套利交易者将是非常好的事情.

要知道,去年5月,中国信用债套利交易者因为融入资金成本走升开始慢慢陷入浮亏,市场利率持续高企,最终令他们中很大部分在后来几个月相继折戟.(完)