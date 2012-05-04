〔美国金融〕CFTC或将把掉期市场改革生效日期推迟至年底--消息

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿5月3日电---一位熟悉状况的消息人士称,美国商品期货交易委员会(CFTC)准备下周四针对一项建议进行投票,该建议希望将某些掉期交易规定的生效日期从原计划的2012年7月16日推迟至12月31日.
CFTC周四宣布了该项投票计划,但拒绝给出更多细节.
消息人士称,CFTC还将可能推迟对一项存在争议的规定进行投票.该规定要求掉期合约至少85%的交易要在交易所的集中交易市场进行.
2010年多德-弗兰克金融改革法案要求CFTC起草新规定,限制掉期市场的风险并增加透明度.
消息人士表示,在最终定稿前,拟议的规定将面向公众征求意见.
CFTC还宣布,下周四将就监管交易所或"特定合约市场"的最终规定进行投票.
规定包括,如果12个月内任何期货或掉期合约在交易所集中市场的总成交量未达到85%,交易所应将该合约摘牌.(完)
--编译 王兴亚;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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