〔美国金融〕CFTC或将把掉期市场改革生效日期推迟至年底--消息

路透华盛顿5月3日电---一位熟悉状况的消息人士称,美国商品期货交易委员会(CFTC)准备下周四针对一项建议进行投票,该建议希望将某些掉期交易规定的生效日期从原计划的2012年7月16日推迟至12月31日.

CFTC周四宣布了该项投票计划,但拒绝给出更多细节.

消息人士称,CFTC还将可能推迟对一项存在争议的规定进行投票.该规定要求掉期合约至少85%的交易要在交易所的集中交易市场进行.

2010年多德-弗兰克金融改革法案要求CFTC起草新规定,限制掉期市场的风险并增加透明度.

消息人士表示,在最终定稿前,拟议的规定将面向公众征求意见.

CFTC还宣布,下周四将就监管交易所或"特定合约市场"的最终规定进行投票.

规定包括,如果12个月内任何期货或掉期合约在交易所集中市场的总成交量未达到85%,交易所应将该合约摘牌.(完)