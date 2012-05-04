〔全球金融〕英国央行副总裁塔克希望确定关闭待破产银行的唯一标准

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---英国央行副总裁塔克称,当一家将要倒闭的银行不再符合有资格继续经营的规定时,应要将之清算关闭,而且应提前知会银行的债券持有人,清楚说明那样做将给他们带来损失.
塔克在带领金融稳定委员会(FSB)实施一项面向全球的动议,要求全球最大20个经济体的监管当局在今年底之前,拟出针对大型银行的业务恢复和重建计划.
也可称作"活遗嘱"的恢复计划详细说明了一家银行如何从重大打击中恢复元气.而重建计划则说明如何关闭无法再经营下去的银行,其中包括让银行债券持有人承担损失等措施.
这些计划旨在阻止再次出现动用纳税人资金援助银行业的情形,并防止银行变得大到不能倒闭.但关于如何实施重组还存在争议.
"启动重组的合理原因应该是,一家银行不再符合经营资格的标准,关键点在于,这家银行未来也没有恢复正常经营的希望了,"塔克在周四法兰克福一会议上表示.(完)
--编译 白云;审校 杜明霞
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。