〔全球金融〕英国央行副总裁塔克希望确定关闭待破产银行的唯一标准

路透伦敦5月4日电---英国央行副总裁塔克称,当一家将要倒闭的银行不再符合有资格继续经营的规定时,应要将之清算关闭,而且应提前知会银行的债券持有人,清楚说明那样做将给他们带来损失.

塔克在带领金融稳定委员会(FSB)实施一项面向全球的动议,要求全球最大20个经济体的监管当局在今年底之前,拟出针对大型银行的业务恢复和重建计划.

也可称作"活遗嘱"的恢复计划详细说明了一家银行如何从重大打击中恢复元气.而重建计划则说明如何关闭无法再经营下去的银行,其中包括让银行债券持有人承担损失等措施.

这些计划旨在阻止再次出现动用纳税人资金援助银行业的情形,并防止银行变得大到不能倒闭.但关于如何实施重组还存在争议.

"启动重组的合理原因应该是,一家银行不再符合经营资格的标准,关键点在于,这家银行未来也没有恢复正常经营的希望了,"塔克在周四法兰克福一会议上表示.(完)