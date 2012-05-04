〔路透调查〕英国央行料不会继续增扩QE,2014年之前料不调整利率

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 英国央行完成量化宽松(QE)计划
* 0.5%的利率料至少维持到2014年
记者 Jonathan Cable
路透伦敦5月3日电---路透调查周四显示,尽管数据显示英国重陷温和衰退,但英国央行不会扩大债券购买计划规模.
本次调查于过去数日进行,访问了近70位分析师.调查显示,英国央行料不会增扩购债计划.该计划是央行重振疲弱经济的部分努力,截至本月底,将完成注资3,250亿英镑.
但55位分析师中有15位预计央行货币政策委员会(MPC)最终将扩充该QE计划.仅有五位认为MPC会在5月10日的会议上行动.
"考虑到最近公布的一系列不利数据,毫无疑问目前比以往任何时候都更难作出QE决议,"德国商业银行的Peter Dixon说,他认为英国央行会在未来某一时刻将QE增扩250亿英镑.
"我猜测MPC会认为,虽然长期来讲可能需要更多QE,但眼下有理由按兵不动,待到需要支撑市场时再出手."
普华永道宏观经济主管John Hawksworth称,"通胀仍顽固居高,我不确定大部分MPC官员会不会希望进一步扩充QE."
路透调查中值显示,英国0.5%的利率将至少维持到2014年,与上月调查结果一致.
受访分析师中无一人预计明年之前利率会有任何调整.(完)
--编译 艾茂林;审校 王丽鑫
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