〔中国债市动态〕现券收益率微跌,逆回购后资金面反应平淡投资者仍谨慎

路透上海5月4日电---中国银行间债市周五现券收益率微幅下调,不过仍难改变区间盘整的局面.逆回购操作为市场提供流动性支持,资金利率却未明显下跌.加之投资者预期不明,表现仍谨慎.

华北一银行分析师指出,目前的资金价格确实存在虚高现象,借钱好借,但价格不低.央行逆回购也意在引导利率回落.既然央行官员此前表态,要通过公开市场投放,逆回购,下调存款准备金率来保持流动性平稳,降准依然可期.具体时点则需关注本月资金情况、外汇占款及财政存款等.

"反正现在就是上也上不去,下也下不了多少."华南一券商交易员表示.

他认为,央行迟迟不肯动用存准率,也是处于政策摸索期.可以预见的是,降准的时间和空间都会比预期的要晚,要小.此外,新招标的贴现国债基本符合预期,对市场影响有限.

对于债市后期表现,上述分析师表示,中长期品种取决于经济增长,通胀等基本面因素.现在市场都在观望,二三季度是关键.如果二三季度经济触底企稳,四季度开始回升,通胀下半年也回升,债市就没什么大机会了,所以现在投资配置都很谨慎.

业内人士稍早透露,财政部发行的九个月期贴现国债加权收益率2.8146%,接近二级市场.因受机构投资人缩短久期操作以及配置盘需求的支撑,该期债需求较旺.[ID:nSB1527102]

中国人民银行公开市场周四将进行650亿元人民币逆回购操作,期限七天.据此计算,本周公开市场将净投放1,170亿元.[CN/MMTCN]

中国人民银行相关负责人此前表示,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

剩余期限约为2.60年的国债110025券最新双边报价CN110025=CFXM为2.9850%/2.96%,上日尾盘报3.00%/2.95%.剩余期限约为0.92年的短融041151002券最新双边报价CN041256009=CFXM为4.22%/4.18%,上日尾盘报4.27%/4.17%.(完)