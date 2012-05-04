〔中国证券〕一季度QFII持有A股市值增近6%,仍热衷机械和食品饮料-报载

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海5月4日电---证券时报周五报导,根据上市公司一季度及相关数据统计,合格境外机构投资者(QFII)今年一季度投资股票的市值为611.95亿元人民币,比2011年第四季度增加了33.27亿元,增加幅度为5.75%.重仓股仍是机械设备、食品饮料和金属非金属等.
上证综指.SSEC一季度累计涨幅为2.88%,结合大盘涨幅对比分析,QFII在2012年第一季进行了增持操作,显示对2012年第二季度的市场乐观.
在重仓行业中,机械设备由去年四季度的第三名跃升至一季度的第一名,食品饮料则由第一名下降至第二名,金属非金属由第二名下降至第三名.其中机械设备行业持仓市值为63.52亿元,比上一季增加了44.28亿元,增幅逾200%,对比大盘涨幅为大幅增持,而此前该行业连续四季被减持.
而食品饮料业虽然持仓市值排名第二位,但QFII减持迹象明显.持有六只相关个股中,贵州茅台(600519.SS)、贝因美(002570.SZ)、双汇发展(000895.SZ)、伊利股份(600887.SS)、五粮液(000858.SZ)五只股票均被减持.
第一季度QFII持股市值最大的前10家上市公司中,五粮液、伊利股份、海螺水泥(600585.SS)、双汇发展、中信证券(600030.SS)、贵州茅台都被减持,万科A(000002.SZ)、用友软件(600588.SS)、格力电器(000651.SZ)被增持,上汽集团(600104.SS)被新进建仓.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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