〔金属期市〕LME期铜微升脱离一周低位,谨慎等待美国就业数据

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微升,脱离上日触及的一周低位.但涨幅温和表明美国就业报告出炉前市场情绪谨慎,此前一系列疲软的数据彰显出美国复苏的脆弱.
0135GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨16美元,报每吨8,245美元,该期约周四触及一周低位8,200美元.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。