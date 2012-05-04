版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 10:29 BJT

〔金属期市〕LME期铜微升脱离一周低位,谨慎等待美国就业数据

路透新加坡5月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微升,脱离上日触及的一周低位.但涨幅温和表明美国就业报告出炉前市场情绪谨慎,此前一系列疲软的数据彰显出美国复苏的脆弱.

0135GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨16美元,报每吨8,245美元,该期约周四触及一周低位8,200美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐